Povere Creature, 5 motivi per cui dovreste recuperare il film con Emma Stone

Tra i premiati agli Oscar 2024, spicca certamente Emma Stone, che ha vinto l’ambita statuetta per la sua straordinaria performance nei panni di Bella Baxter in Povere Creature!. In questo articolo vi elenchiamo 5 buoni motivi per recuperare il film diretto da Yorgos Lanthimos, casomai ve lo foste perso.

Dopo avervi ricordato che Povere Creature! arriverà presto su Disney+, veniamo alle due ragioni più ovvie per dare una chance a questa ambiziosa opera cinematografica: il regista e il cast. Povere Creature! segna infatti il ritorno dietro la macchina da presa di Yorgos Lanthimos, a distanza di cinque anni da La Favorita. L’autore di origini greche è uno dei registi più eclettici del cinema contemporaneo, con la sua innata abilità nello sfruttare al meglio gli artifici della settima arte per veicolare messaggi potenti e sconvolgenti. Povere Creature! non fa certo eccezione, anzi: si tratta senza ombra di dubbio di uno dei lavori più “ispirati” del regista, tanto dal punto di vista della scrittura quanto da quello strettamente visivo.

Non solo Emma Stone, ma anche Mark Ruffalo e Willem Dafoe: lo straordinario cast di Povere Creature! è impegnato in ruoli fuori dal comune e perfetti per tirare fuori le incredibili doti dei rispettivi interpreti. Tra l’altro, il personaggio di Duncan Wedderburn ha condotto Mark Ruffalo ad una meritatissima candidatura a miglior attore non protagonista. Il trionfo di Robert Downey Jr. non scalfisce l’importanza della performance di un Mark Ruffalo ormai nel pieno della sua maturità artistica, che con questo ruolo potrebbe essere giunto ad un vero e proprio momento di svolta nella sua brillante carriera.

Povere Creature! si è portato a casa anche i premi ai migliori costumi, alle migliori scenografie e al miglior trucco: questa informazione basta, da sola, a darvi un'idea dell'impatto estetico di questo lungometraggio, arricchito non soltanto da una cura estrema per il dettaglio ma anche da numerose citazioni pittoriche, che potrebbe essere divertente cercare di rintracciare. Il top per gli amanti del cinema e delle arti visive in generale!

Non dimentichiamoci, poi, che Povere Creature! è adattamento del romanzo omonimo, pubblicato nel 1992 da Alasdair Gray. Guardare l’opera cinematografica potrebbe essere propedeutico alla lettura del romanzo (o viceversa), permettendo al fruitore di calarsi in un’esperienza artistica a 360° e quindi in una riflessione più ampia e stimolante sullo stretto legame che connette da sempre cinema e letteratura.

Infine, impossibile non fare riferimento al messaggio del film, quello che ha toccato così nel profondo gli spettatori di tutto il mondo. Povere Creature! veicola, infatti, un’indimenticabile lezione sull’autoaffermazione femminile e lo fa servendosi della complessa e commovente evoluzione del personaggio interpretato da Emma Stone. Il viaggio della protagonista alla scoperta di sé stessa e dei propri desideri più reconditi ha il potere di cambiarci nel profondo, inducendoci a riflettere non soltanto su noi stessi, ma anche su un nuovo modo di rapportarci al mondo e alla società che ci circondano.