Povere creature: 11 nomination agli Oscar e record assoluto per Emma Stone, quale?

Povere creature arriverà agli Oscar 2024 da secondo classificato in termini di nomination, avendo ottenuto l'importante cifra di 11 candidature, sotto alle 13 di Oppenheimer ma sopra alle 10 di Killers of the flower moon: tuttavia, da segnalare c'è anche il nuovo record stabilito da Emma Stone.

Tra le 11 candidature ottenute da Povere creature - miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista (Emma Stone), miglior attore non protagonista (Mark Ruffalo), miglior sceneggiatura non originale, miglior montaggio, miglior scenografia, miglior fotografia, migliori costumi, miglior trucco e acconciatura e miglior colonna sonora - la star di La La Land e La favorita ha ottenuto un risultato importantissimo, diventando solo la seconda star nella storia degli Oscar nominata sia come attrice che come produttrice del miglior film dell'anno.

In passato c'è stato solo un precedente, e anche abbastanza recente: la prima a stabilire questo record fu infatti Frances McDormand, che con Nomadland ottenne la nomination come miglior attrice e come miglior film in qualità di produttrice. Alla fine, la star ritirò entrambe le statuette.

Curiosamente, agli Oscar 2024 questo primato poteva essere raggiunto da tre donne: oltre ad Emma Stone, infatti, erano in lizza anche Natalie Portman e Margot Robbie, entrambe attrici protagoniste e produttrici dei rispettivi film, May December e Barbie.

Ricordiamo che Povere creature sarà al cinema in Italia da domani 25 gennaio: per altri contenuti scoprite di cosa parla Povere creature.