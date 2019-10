Quali potrebbero essere i nuovi Avengers per la Fase 5 del MCU?

Come sappiamo, nella Fase 4 del Marvel Cinematic Universe non sono previsti nuovi film della saga Avengers. Sembra così che il team dei Vendicatori tornerà in scena successivamente, quando scatterà la Fase 5. Ci saranno sicuramente delle novità e dei cambiamenti rispetto all'ultimo Avengers: Endgame.

Alcuni personaggi andranno per forza di cose sostituiti e non sarà possibile vedere all'opera esattamente gli stessi. Ecco quindi alcune ipotesi su quale potrebbe essere la nuova squadra di supereroi del futuro.

The Ultimates

Sembra che i Marvel Studios stiano preparando il loro ingresso, anche perché in molti (a parte Blue Marvel) sono stati già lanciati nel MCU o potrebbero esserlo in futuro. Questa inoltre potrebbe essere la squadra ideale per Captain Marvel.

Young Avengers

Endgame ha gettato le basi per la trasformazione di Cassie Lang in Stature, Hawkeye è in arrivo su Disney+. Sembra il momento propizio anche per questa squadra. La domanda è: sul grande o sul piccolo schermo?

New Avengers

Anche questi personaggi hanno il potenziale per vivere da protagonisti la Fase 5. Magari dando una seconda chance a qualcuno dei personaggi visti su Netflix e abbandonati forse un po' troppo frettolosamente.

Secret Avengers

I Secret Avengers erano una sorta di X Force, ma con membri dei Vendicatori al posto degli X-Men. Non è forse una priorità, ma potrebbero essere presi in considerazione anche loro, magari per una serie.

All-New, All-Different Avengers

Questa squadra, che nei fumetti ha avuto vita breve, era composta da nuove versioni di supereroi classici come Captain America, Iron Man e Thor, insieme ad altri personaggi più giovani. Con Sam Wilson pronto a diventare il nuovo Cap e Jane Foster nuovo Thor, immaginare l'ex Falcon riunire una nuova squadra di Vendicatori avrebbe senso.

Recentemente Chris Hemsworth è tornato a parlare di Avengers: Endgame, svelando la sua parte preferita del film e l'idea di riunire tre Avengers per un nuovo film. E voi cosa ne pensate di questi nuovi possibili Avengers?