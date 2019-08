Poteva Thanos cancellarsi dall'esistenza con il suo stesso Schiocco?

Con 2 miliardi e 794 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Avengers: Endgame è divenuto il film di maggior incasso nell'intera storia del cinema (inflazione esclusa), e con l'arrivo della versione digitale del cinecomic di fratelli Russo si è tornato a discutere nel vivo del capitolo conclusivo dell'Infinity Saga del MCU.

Così, mentre i fan notano errori legati allo Scudo di Captain America o alla posizione di Ant-Man nello showdown finale, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely rispondono a nuove e curiose domande legate al film. Una in particolare è la seguente ed è una delle più frequenti che ricevono dagli appassionati: Thanos avrebbe potuto accidentalmente cancellarsi dall'esistenza con lo Schiocco di Dita che ha dato il via alla Decimazione? Visto che parlava di "imparzialità" e di "equilibrio", era contato inizialmente nell'equazione e nel "caso"?



Dice Markus a Backstory Magazine (via Comicbook.com): "Beh, credo sinceramente che abbia inserito nella sua formulazione mentale un piccolo asterisco prima dello schiocco delle dita. Però se è stato davvero tutto casuale, non è neanche così sicuro...". Indipendentemente che sia sopravvissuto per caso o per volontà, Thanos ammette tranquillamente di non temere la morte, almeno non dopo aver portato a termine la sua missione.



Continua Markus: "È uno dei miei momenti preferiti di Endgame, quello dove Thanos lascia trasparire soltanto una grande soddisfazione nel vedere la sua testa mozzata, perché è la dimostrazione del compimento del suo destino".



Avengers: Endgame è atteso in Dvd, Blu-ray e 4K Ultra HD il prossimo 12 settembre.