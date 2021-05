Quali sono i poteri dei Fantastici 4? Scopriamo i nuovi eroi del MCU

Gli adattamenti cinematografici dei Fantastici 4 hanno avuto molto sfortuna nel corso dell'ultimo ventennio, sia per quanto riguarda i due capitoli diretti da Tim Story che al primo reboot sviluppato tra mille problemi da Josh Trank nel 2015, ma le cose grazie a Marvel Studios stanno per cambiare radicalmente.

Come sappiamo è infatti in pre-produzione l'annunciato reboot diretto da Josh Trank dei Fab 4 della Casa delle Meraviglie, che dovrebbe uscire al cinema tra le fine del 2023 e i primi mesi del 2024 - quest'ultima opzione più probabile. In occasione del recente annuncio, comunque, vogliamo proporvi un brevissimo approfondimento sui poteri e le abilità dei personaggi che compongono il Quartetto di Supereroi Marvel creati da Stan Lee e Jack Kirby nel 1961.



Eccoli:



MR. FANTASTIC / REED RICHARDS - Oltre a essere uno degli uomini più intelligenti dell'Universo, con più di un dottorato e conoscenze importati su praticamente qualsiasi branca della scienza, Richards ha acquisito poteri d'elasticità del corpo grazie all'irradiazione dei raggi cosmici. Può convertire ogni parte del suo essere in uno stato altamente malleabile, allungandosi, deformandosi o riformandosi a piacimento. Questo gli permette anche di incrementare le dimensioni del suo cervello, aumentando la sua capacità cognitiva già elevata.



DONNA INVISIBILE / SUSAN STORM - Moglie di Reed, i suoi poteri si strutturano in due arterie: l'invisibilità e i campi di forza, quest'ultima energia visibile e intangibile curiosamente inversa all'invisibilità. Nel primo caso ci riesce grazie alla generazione di un campo di forza psichico che riflette la luce, facendola in sostanza scomparire. Nel secondo, può sfruttare i campi di forza sia come attacco che come difesa, riuscendo inoltre a usarli per volare grazie a delle piattaforme e può far diventare invisibili anche i suoi compagni.



LA TORICA UMANA / JOHNN STORM - Lo dice il nome stesso anche in questo caso, ma il corpo di Johnny può tramutarsi completamente in fuoco e fiamme, utilizzando proprio questi come arma. Purtroppo ha bisogno di luoghi ossigenati per farlo e se resta troppo a lungo in fiamme ha bisogno di diverso tempo per recuperare le energie. Può anche volare formando un getto di fiamme dai piedi fino a 140 miglia orarie, accelerando fino a velocità supersoniche.



LA COSA / BEN GRIMM - Il suo intero corpo è ricoperto da scaglie di pietra arancione. Questo gli consente forza e resistenza sovrumana, rendendolo in pratica indistruttibile. Anche i suoi organi sono più forti e resistenti del normale, ad esempio i polmoni, la cui capacità è di molto maggiore rispetto a quella di un normale essere umano e gli consente di trattenere il fiato sott'acqua fino a 10 minuti. È inoltre straordinariamente dotato nei combattimenti corpo a corpo e nonostante la stazza è ha grande agilità.