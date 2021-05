Che poteri ha Carnage? Tutto sul nemico di Venom e Spider-Man

Carnage promette di essere il vero, grande protagonista di Venom 2: il sequel del film del 2018 con Tom Hardy vedrà infatti l'esordio del villain qui interpretato da Woody Harrelson e in fan già sperano in una trasposizione che renda giustizia ad un personaggio mai sfruttato dal mondo dei cinecomic.

Il primo trailer di Venom: La Furia di Carnage ci ha già dato modo di dare un'occhiata al villain del film, sul quale però ci è finora stato rivelato ben poco: basandoci sui fumetti, però, possiamo sicuramente immaginare quali saranno i poteri di questo secondo simbionte.

Similmente a Venom, il Carnage dei fumetti è dunque dotato di forza, resistenza e velocità sovrumane; il nostro è inoltre capace di liquefarsi e di rigenerarsi praticamente all'istante, risultando inoltre non rilevabile dal senso di ragno di Spider-Man. Resistentissimo agli attacchi sonici, Carnage è però più vulnerabile di Venom al calore e non è capace di aumentare esponenzialmente la forza dell'organismo che lo ospita.

Non essendo capace di produrre ragnatele, inoltre, Carnage utilizza dei filamenti del simbionte per volteggiare come la sua nemesi. Insomma, le premesse per un villain coi fiocchi ci sono tutte, non credete? Il nuovo poster di Venom: La Furia di Carnage, inoltre, ci mostra in tutta la sua mostruosità il personaggio di Woody Harrelson.