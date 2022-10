Che poteri ha Black Adam? Scopriamo il supereroe di The Rock forte quanto Superman

Black Adam è in programmazione in tutti i cinema italiani a partire da questa settimana, con la superstar Dwayne 'The Rock' Johnson che ha finalmente potuto coronare il sogno di interpretare il famoso anti-eroe DC in questo adattamento targato Warner Bros Discovery.

Ma, esattamente, che poteri ha Black Adam? Se volete andare al cinema con un minimo di conoscenza sul personaggio DC Comics, vi forniamo una rapida infarinatura.

L'origine di Black Adam, come quella di molti personaggi di lunga data della DC Comics, è stata rivista più volte nel corso della sua storia editoriale, ma alcuni elementi rimangono per lo più gli stessi fin dalla sua creazione, da attribuire agli autori Otto Binder e C.C. Beck. Black Adam nasce nei fumett come villain di Shazam e possiede le stesse abilità dell'alter-ego magico di Billy Batson: anche Teth-Adam venne scelto dal mago Shazam per agire come suo campione sulla Terra, anche se il potere alla fine ha corrotto l'animo già turbato del futuro anti-eroe. Proprio come Billy, inoltre, nei fumetti Teth si trasforma nella sua forma superpotente pronunciando il nome del mago Shazam.

Le sue prime apparizioni attribuivano i suoi poteri alle stesse divinità mitologiche greche alle quali era legato Billy, ma in seguito questo dettaglio cambiò, con i poteri di Black Adam rimasti legati agli dei dell'antico Egitto per la maggior parte della sua storia editoriale, col personaggio che proviene dalla nazione immaginaria di Kahndaq. Recenti incarnazioni del supereroe lo descrivono come dotato della resistenza di Shu, della rapidità di Horus, della forza di Amon, della saggezza di Zehuti, del potere di Aton e del coraggio di Meheen. In pratica, le sue abilità più utilizzate sono la forza e la velocità sovrumane, oltre ovviamente all'invulnerabilità e il volo e il controllo dell'elettricità e dei fulmini come arma.

Per tutto il corso della campagna promozionale Dwayne Johsnon ha descritto Black Adam come uno dei personaggi DC più potenti, e sicuramente non si tratta di un'esagerazione: molto spesso, nei fumetti, il personaggio ha spesso affrontato intere schiere di avversari sovrumani, uscendo vittorioso dalla battaglia. Un esempio famoso è "World War III", una runa della saga "52" della DC, nella quale Black Adam si rende protagonista di una graduale redenzione grazie soprattutto all'influenza della sua nuova moglie, Adrianna Tomaz/Isis. Ma quando Adrianna e suo fratello Amon/Osiride vengono assassinati dai Quattro Cavalieri di Apokolips, Adam va su tutte le furie, massacrando 2 milioni di persone nella nazione immaginaria di Bialya: per fermarlo, fu necessario il dispiegamento dell'intera comunità di supereroi dell'universo DC.

Curiosamente, però, in quel periodo Superman non era in attività (perché aveva perso i suoi poteri dopo aver attraversato un sole rosso...sapete come vanno queste cose, coi fumetti) dunque i fan da allora si chiedono chi vincerebbe in uno scontro tra Black Adam e Superman: presumibilmente non dovranno attendere ancora molto per avere una risposta, dato che The Rock e i suoi collaboratori hanno espressamente anticipato un imminente crossover tra Superman e Black Adam, reso possibile dal ritorno di Henry Cavill per Man of Steel 2, titolo ufficialmente in sviluppo in casa Warner Bros.

Secondo voi chi vincerebbe tra i due superumani? Ditecelo nei commenti.