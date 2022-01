Il potere del cane, Tom Holland sul film: "Ho davvero odiato Benedict Cumberbatch"

Nel corso di un'intervista online, Tom Holland ha avuto modo di dire la sua sia sul suo rapporto con Benedict Cumberbatch che sulla sua performance in Il potere del cane, prova per cui ha già ricevuto parecchi riconoscimenti e tutto indica che presto arriverà anche una nomination ai prossimi Premi Oscar. Di sicuro lo ha lasciato a bocca aperta.

L'interprete di Spider-Man ha prima di tutto affermato che la sua visione del film è condizionata dal fatto che conosce realmente Cumberbatch e le sue qualità d'attore, avendo condiviso più volte lo schermo con lui, l'ultima nel grande successo di Spider-Man: No Way Home.

"E' incredibile. Il film è scioccante e fa rimanere a bocca aperta e quello che concerne il tuo personaggio, non ho mai visto un arco narrativo del genere per un personaggio. Quando ti ho visto all'inizio del film, mi son detto: 'Whoa, non è il Benedict che io conosco, che sta succedendo qui?'. Per la prima volta da quando ti conosco ti ho davvero odiato. Ho pensato fossi orribile, grottesco e tremendo. E più il film avanza quello che hot adorato è che il film parlasse di questa mascolinità tossica ma che invece di presentare solo il problema, lo esplorasse a fondo. Non che le sue azioni siano giustificate in qualche modo, ma capisci perché si comporta in quel modo".

Incassati i complimenti di Holland, Cumberbatch ha risposto dando credito al romanziere Thomas Savage, che ha scritto il romanzo da cui il film è tratto e alla regista Jane Campion che l'ha adattato: "Il suo comportamento, come hai detto, è ripugnante. Ho notato delle reazioni con la gente che diceva di non poter guardare tutto il film. Che ero disgustoso. Poi ho avuto anche opinioni di gente che invece che ha capito, magari a una seconda visione, partendo da una posizione in cui mi considerava repellente e vedendo infine cos'ero in realtà, ovvero una figura tragica".

Presto rivedremo Cumberbatch in Doctor Strange 2, ma nel frattempo vi lasciamo alla recensione de Il potere del cane.