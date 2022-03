Il Potere del Cane, Sam Elliott distrugge il film di Jane Campion: 'un pezzo di me**a'

Se da un lato Il Potere del Cane è il film Netflix più premiato di sempre ed è stato acclamato dalla critica internazionale, dall'altro non ha riscosso un apprezzamento unanime da parte del pubblico. Tra i critici, spicca sicuramente Sam Elliott, storico volto del western americano, che ha recentemente definito il film come "un pe**o di merda".

A quanto pare, una figura da sempre legata a questo genere come Sam Elliott non ha apprezzato la distruzione del mito della frontiera messa in atto da Jane Campion nella sua ultima pellicola. Infatti, nel caso non lo conosceste, Elliott è un attore americano da sempre legato ai western, tanto che il suo primo ruolo è stato una piccola parte in Butch Cassidy. Negli anni poi, l'attore si è legato indissolubilmente all'immaginario del West ed è diventato l'icona cowboy per eccellenza. Tra l'altro, compare in questi panni anche nel ruolo de "Lo Straniero" nel cult "Il Grande Lebowski".

Dunque, da un certo punto di vista, non sorprende che l'attore non sia stato particolarmente felice di come è stato messo in scena il West ne Il Potere del Cane. Nello specifico, Elliott ha da poco partecipato al popolare WTF Podcast, famoso per il carattere irriverente della trasmissione. Così, quando il conduttore Marc Maron gli ha domandato cosa pensasse de Il Potere del Cane, Elliot ha risposto senza peli sulla lingua con una serie di critiche impietose e volgari verso il film e e le scelte della regista.

Qui di seguito potete trovare alcuni degli estratti più pungenti: "Vuoi parlare di quel pezzo di me**a?" - riferendosi a Il Potere del Cane. "Mi ha fatto ca**re. In quel film i cowboy sembravano degli spogliarellisti. È pieno di allusioni all'omosessualità per tutto il film. Che ca**o ne sa quella donna dalla Nuova Zelanda - riferendosi a Jane Campion - del West americano?. L'hanno pure girato in Nuova Zelanda e dicono che è il Montana. Mi hanno proprio preso di traverso. Il mito sta nel fatto che c'erano questi uomini macho là fuori con il bestiame. Io poi vengo dal ca**o di Texas, dove uscivo con le famiglie, non con gli uomini...".

Sicuramente un intervento fuori dal coro per Sam Elliott, che di certo non rispecchia la nostra visione del film, a tal proposito, vi invitiamo a recuperare la nostra recensione de Il potere del Cane. Voi invece? Cosa ne pensate del film e di quest'uscita "sopra le righe" di Sam Elliott?