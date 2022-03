Il potere del cane, Jane Campion risponde a Sam Elliott: 'si è comportato da stron*o'

Continua la polemica scaturita dalle feroci critiche di Sam Elliott per Il Potere del Cane, ultima pellicola dell'autrice neozelandese Jane Campion. Ebbene, dopo la reazione dell'attore protagonista Benedict Cumberbatch ai commenti di Sam Elliott, anche la regista ha recentemente risposto con gli stessi toni all'attore americano.

Ormai sappiamo tutti che Sam Elliott, nel suo infelice intervento al WTF Podcast, ha definito Il Potere del Cane "un pezzo di me**a", lamentandosi anche dei riferimenti all'omosessualità presenti nel film. Inoltre, ha anche criticato la visione del West di Jane Campion, secondo lui, incapace di catturare lo spirito della frontiera americana, essendo neozelandese.

Dunque, in occasione dei DGA Awards, Jane Campion ha risposto a queste critiche dapprima in modo ironico con le seguenti parole: "Quando Elliott uscirà da trucco e parrucca, sarò felice di incontrarlo sul set all'OK Corral - teatro di una delle sparatorie più famose della storia del Far West - con Doctor Strange per un bel duello con le pistole". In questo modo, Campion ha sdrammatizzato sull'idolatria di Elliott per l'immaginario western e ha anche sottolineato come alla fine lui sia un attore e faccia il cowboy solamente al cinema.

Dopodiché, è seguita una risposta ben più seria della regista, decisamente risentita per i toni e i termini usati dall'attore americano. Qui di seguito potete leggere un estratto dal suo intervento: "Penso che sia davvero un'uscita triste e spiacevole da parte sua, perché ha fatto la tripletta di misoginia, xenofobia e omofobia. Non mi piace. Penso si sia comportato da stron*o. Prima di tutto, mi considero un'artista. Credo che lui, invece, pensi a me come a una donna o qualcosa d'inferiore per prima cosa".

Infine, al di là di polemiche e discussioni, vi consigliamo la visione di questo splendido film, disponibile su Netflix, e vi ricordiamo anche che recentemente Il Potere del Cane ha trionfato ai BAFTA, confermandosi sempre di più il favorito agli Oscar 2022.