Il potere del cane, Jane Campion prima donna nominata 2 volte agli Oscar per la regia!

Jane Campion fa la storia, di nuovo! Dopo essere stata la prima donna ad aggiudicarsi la Palma d'Oro al Festival di Cannes grazie a Lezioni di piano nel 1994, Jane Campion da oggi è ufficialmente la prima donna ad essere stata candidata per ben due volte agli Oscar per la miglior regia grazie al riconoscimento ottenuto per Il potere del cane.

Dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2022, da oggi Jane Campion è la donna con più nomination alla regia nella storia di Hollywood, avendo ottenuto la sua seconda nomination nella categoria a ben 28 anni di distanza dalla prima, dove vinse anche per la miglior sceneggiatura originale per il film Lezioni di piano (era il 1994). Nessuna donna, infatti, aveva ricevuto più di una nomination agli Oscar per la regia.

Campion è l'ottava nomination per una donna nella categoria dei registi, dopo sé stessa per Lezioni di piano, Chloe Zhao (per Nomadland) e Emerald Fennell (per Una donna promettente) un anno fa, la nostra Lina Wertmüller (Pasqualino Settebellezze), Sofia Coppola (Lost in Translation), Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) e Greta Gerwig (Lady Bird).

Già Il potere del cane è il film Netflix più premiato di sempre nella storia del colosso dello streaming. Il film ha infatti portato a casa 21 premi in questi ultimi mesi: si tratta di un nuovo record per il servizio di streaming on demand, dato che il western di Jane Champion ha allungato su Roma di Alfonso Cuaron, che nel 2018 aveva portato a 20 il primato per il maggior numero di premi ritirati da un'opera prodotta da Netflix.

Agli Oscar 2019 il dramma semi-autobiografico del regista messicano aveva ricevuto il maggior numero di candidature dell'edizione, portando a casa anche i premi per il miglior film straniero e la storica doppietta regista-fotografia per Cuaron, ma Il potere del cane lo ha superato anche in questo caso avendo racimolato 11 nomination contro le 10 ottenute da Roma.