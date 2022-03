Il potere del cane, quante chance ha per vincere l'Oscar 2022?

Lo scorso Febbraio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2022. Tanti i titoli da tenere d'occhio quest'anno, tra i quali spicca Il Potere del Cane, ultima fatica di Jane Campion, che ci ha portati nel Montana del 1925. La pellicola è candidata in diverse categorie, tra le quali c'è anche Miglior Film: quante chance ha di vincere?

Secondo le quotazioni le possibilità di vittoria per Il Potere del Cane sono piuttosto alte. Secondo molti è infatti la favorita nella categoria Miglior Film, dove nei sondaggi è seguita da Belfast e da West Side Story, due rivali che daranno sicuramente filo da torcere alla pellicola di Jane Campion. Proprio lei sarebbe ancora una volta la favorita tra i Migliori registi, in un testa a testa con Spielberg. Sicuramente questa è una delle categorie più complicate, dove è difficile definire chi vincerà. Che alla fine la spunti un altro dei director nominati? Chissà.

Tra le 12 categorie in cui il film è nominato c'è anche Miglior Attore Protagonista, dove Benedict Cumberbatch sembra essere il probabile vincitore. Attenzione, però, perché alle calcagna ha Andrew Garfield, che ha dato prova di grande talento nella sua interpretazione di Jonathan Larson offerta nel film Tick Tick Boom. Tuttavia il grande favorito, ancora prima di Cumberbatch, è Will Smith, con il suo ruolo in King Richard.

Le cose sembrano invece più complicate per Kirsten Dunst, candidata nella sezione Miglior Attrice Non Protagonista, dove Ariana DeBose di West Side Story sembra essere in largo vantaggio. Staremo a vedere. Secondo voi quali premi porterà a casa il film di Jane Campion? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto vi lasciamo con la nostra recensione de Il Potere del Cane.