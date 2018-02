Potenziali spoiler dai set LEGO di Avengers: Infinity War

Lo sappiamo... sebbene non siano sempre confermati, i set, spesso e volentieri, svelano qualche sorpresa di un film. E, in questo caso, potrebbero aver svelato qualchedall'attesissimo Avengers: Infinity War.

ATTENZIONE! SPOILER!

Qui sotto trovate tutta la galleria di immagini dai set LEGO che sembrano confermare e svelarci qualcosa in più sulla pellicola dei fratelli Russo. Ad esempio:

Confermate tutte le capacità della Iron Spider Sembra che nella battaglia finale Iron Man si alleai con Gamora e Star-Lord In Wakanda dovrebbe esserci effettivamente una Gemma dell'Infinito Sarà Bruce Banner ad indossare la Hulkbuster in Wakanda La nuova arma di Thor sarà composta, in parte, anche del legno di Groot

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. Da ieri, nelle sale, è uscito anche Black Panther, ultimo film del franchise pre-Avengers: Infinity War.