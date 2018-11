Potenziali dettagli sul villain e i personaggi del film sulla Vedova Nera

Il sito That Hashtag Show, sfortunatamente, fornisce soltanto dei dettagli piuttosto vaghi ma possiamo speculare sulle varie possibilità di chi vedremo contro o al fianco di Scarlett Johansson nel cinecomic di casa Marvel.

Come ormai saprete, il film dedicato al personaggio della Vedova Nera con protagonista Scarlett Johansson , dovrebbe arrivare nel 2020 ed è chiaro che iniziano già ad arrivare dei potenziali dettagli sul villain e i comprimari sul film.

