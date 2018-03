Potenziali dettagli sul ruolo di Pedro Pascal in Wonder Woman 2

Questa mattina vi abbiamo riportato la notizia dell'ingresso dell'attore Pedro Pascal all'interno dell'atteso, nonostante il suo ruolo è ancora top-secret per il momento.

The Tracking Board ha cercato di indagare su quale parte sarà affidata a Pedro Pascal ed ha scoperto che dovrebbe interpretare un personaggio di nome Rex, l'unico attore 'protagonista' della pellicola, a quanto pare. Il sito afferma, inoltre, che il cinefumetto della DC Comics vedrà tra i personaggi anche un "un uomo d'affari americano veramente intimidatorio"; anche se quest'altro ruolo potrebbe essere un'altra possibilità per Pascal, The Tracking Board spiega che è una parte minore e difficilmente è quella scelta per l'attore.

Ma chi è Rex? Non lo sappiamo. Nei fumetti della DC ci sono Rex Mason (poi Metamorpho) o Rex Tyler (Hourman), ma non è chiaro se Pascal darà vita ad uno di questi due personaggi oppure ad uno completamente creato ad hoc per il film.

Per quanto riguarda la presenza di Chris Pine, ancora 'bocca cucita' da parte della produzione. Pine ha l'opzione per un sequel nel suo contratto e la Warner potrebbe ingaggiarlo per un cameo all'interno del sequel in arrivo il prossimo anno.

Wonder Woman 2 sarà diretto nuovamente da Patty Jenkins, con Gal Gadot e Kristen Wiig nel cast.