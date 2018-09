Potenziali dettagli su Pedro Pascal e Chris Pine da Wonder Woman 1984

Un nuovo report non confermato potrebbe svelare informazioni interessanti sui personaggi interpretati da Pedro Pascal e Chris Pine all'interno dell'atteso Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins.

ATTENZIONE! SPOILER!

Secondo un report del sito SuperBroMovies non confermato (dunque prendete ciò che segue con le 'pinze'), Pedro Pascal interpreterà un altro Dio in incognito in Wonder Woman 1984 e sarà... Ade! Secondo queste voci di corridoio, la nostra Diana farà un patto con Ade per riportare in vita il suo amato Steve Trevor (Chris Pine), il che spiegherebbe il ritorno dell'attore nel cast nonché il 'misterioso' ritorno del personaggio nel sequel.

Wonder Woman 1984 debutterà nei cinema di tutto il mondo alla fine del 2019. Tra i prossimi progetti della DC ricordiamo Aquaman (in arrivo a fine anno, da noi a gennaio) ma anche Birds of Prey e Flash. Ad aprile, invece, toccherà all'adattamento cinematografico di Shazam!

Gal Gadot tornerà ad interpretare l'amazzone guerriera dei fumetti della DC sia nel film stand-alone uscito lo scorso anno (sempre firmato da Patty Jenkins) ma anche nei recenti Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. La villain avrò il volto di Kristen Wiig. Di recente sono saliti a bordo del progetto anche Natasha Rottwell, Gabriella Wilde e l'attore Ravi Patel.