Potenziali dettagli sul film stand-alone dedicato alla Vedova Nera, nuove foto dal set

Abbiamo già visto foto e video dal set di Black Widow, pellicola stand-alone dedicata al personaggio della Vedova Nera, interpretata nuovamente dall'attrice Scarlett Johansson.

Ed oggi vi mostriamo alcuni nuovi scatti inediti che potete visionare, comodamente, qui sotto. Secondo i rumor, il film sarà ambientato dopo Avengers: Endgame, ma altri report contrastanti affermano che possa collocarsi temporalmente tra gli eventi di Captain America: Civil War e di Endgame, con dei flash-back che scaveranno nel passato di Natasha Romanoff e ambientati nel corso degli anni novanta.

Per ora ne sappiamo poco o nulla, ma secondo il The Independent, che cita Roger Wardell, il famoso scooper che ha svelato numerose informazioni dietro le quinte dei Marvel Studios tutte poi rivelatesi veritiere, nel film stand-alone dovremmo vedere l'introduzione di Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh. Nei fumetti, la Belova è un'altra Vedova Nera che entra in contrasto con la Romanoff; i fan hanno speculato sulla possibilità di vedere il personaggio di Yelena sin dall'annuncio dell'ingresso nel cast della giovane attrice.

Ricordiamo che nel prequel dedicato al personaggio della Vedova Nera troveremo anche Rachel Weisz, O-T Fagbenle e David Harbour. Nonostante non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, secondo i report la pellicola dovrebbe debuttare a maggio 2020.