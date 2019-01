Potenza visiva mozzafiato nel nuovo trailer ufficiale di High Life

High Life , presentato allo scorso Toronto International Film Festival e proiettato anche al 36° Torino Film Festival, sarà distribuito nelle sale americane il prossimo 12 Aprile, mentre al momento non è ancora disponibile la data di uscita ufficiale per l'Italia.

Nel cast della pellicola troviamo anche André Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzek e Clair Tran . Ha collaborato con il progetto anche l'Agenzia Spaziale Europea come consulente esperto, mentre l'artista visivo Olafur Eliasson si è occupato della creazione del buco nero. Il film è stato scritto da Jean-Pol Fargeau e Geoff Cox, mentre fra i produttori figurano Oliver Dungey, Laurence Clerc, Olivier Thery-Lapiney, Andrew Lauren e DJ Gugenheim.

A giudicare da questo secondo e affascinante trailer, la Denis sembra aver confezionato una profonda riflessione sull'animo umano, lavorando con un'estetica fredda e una potenza visiva davvero mozzafiato, anche leggendo il parere della critica. Il film è descritto come un thriller sci-fi con ambientazione spaziale che presenta tematiche filosofiche e una forte introspezione sui protagonisti della vicenda. La storia del film segue un gruppo di condannati che pur di uscire di prigione decide di accettare una missione suicida verso un buco nero.

Come anticipato, la A24 ha diffuso online dopo il meraviglioso poster ufficiale anche il nuovo trailer dell'affascinante e potentissimo High Life , primo film in lingua inglese dell'applaudita Claire Denis che vede protagonisti Robert Pattinson ( Cosmopolis, Good Time ) e Mia Goth ( Suspiria ).

