Il primo poster ufficiale di Zombieland: Double Tap conferma la nuova ambientazione

Non abbiamo notizie di Zombieland: Double Tap da quando è slittata di qualche giorno la data di uscita nelle sale, ma ecco che in concomitanza con il Comic-Con di San Diego Sony Pictures ha pubblicato il primo poster ufficiale del film.

Il poster, che potete trovare in calce alla notizia, anticipa se possibile uno scenario ancora più post-apocalittico di quello visto in Benvenuti a Zombieland con una città in fiamme che forma un suggestivo numero 2.

Secondo alcune indiscrezioni, al momento non confermate, in questo secondo capitolo i protagonisti si sono trasferiti a Washington e vivono all'interno della Casa Bianca - edificio che effettivamente viene rappresentato nel poster. A causa di un litigio con Witchita, Columbus deciderà di abbandonare il gruppo e perciò Little Rock e la new entry Berkeley dovranno convincere il gruppo ad uscire allo scoperto per ritrovarlo.

Faranno ovviamente ritorno nel film Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Abigail Breslin insieme alle nuove aggiunte Zoey Deutch, Avan Jogia, Rosario Dawson. Nel cast ci sarà anche Luke Wilson. La sceneggiatura è scritta dagli autori del primo film Paul Wernick e Rhett Reese.

Zombieland: Double Tap debutterà nelle sale il prossimo 18 ottobre. Qui potete trovare le prime foto di Emma Stone e Zoey Deutch sul set delle riprese.