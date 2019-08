Ecco il poster ufficiale di The Mandalorian di Disney+ in attesa del primo trailer

In attesa di ammirare l'annunciato primo trailer ufficiale di The Mandalorian, serie originale targata Disney+ e dedicata all'universo di Star Wars, il progetto ideata e curata da Jon Favreau si mostra adesso in un poster ufficiale diffuso online dai canali social della piattaforma streaming Disney.

Le notizie che riportano nel tweet e attraverso gli hashtag, poi, le conosciamo già. The Mandalorian è infatti la prima serie originale live-action dedicato a Star Wars, prodotta da Disney+ e in arrivo sulla piattaforma a partire dal prossimo 12 novembre (in Italia più tardi, a Gennaio con l'arrivo del servizio). La trama della serie è tenuta strettamente sotto chiave, anche se stando ai dettagli trapelati online il progetto seguirà la storia di un mandaloriano (interpretato da Pedro Pascal) e delle sue missioni ai confini della Galassia, lontano dalla sguardo dell'autorità della Nuova Repubblica.



The Mandalorian è composta da 10 episodi diretti da Taika Waititi, Rick Fumuyiwa, Bryce Dallas Howard e lo stesso Jon Favreau, che è anche showrunner della serie e produttore. Nel cast troviamo anche Gina Carano, Giancarlo Esposito, Werner Herzog, Nick Nolte e Brendan Wayne. Tutti e dieci gli episodi saranno caricati in streaming su Diseny+ a partire dal prossimo 12 novembre.



Occhi aperti per il trailer, in arrivo nelle prossime ore.