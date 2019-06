Poster ufficiale e primi dettagli per Birds of Prey, il nuovo cine-comic DC

Dopo la conferma del rated-r per Birds of Prey, il nuovo film dell'universo Worlds of DC della Warner Bros. è stato presentato a Barcellona durante l'annuale CineEurope.

Oltre al primo poster ufficiale, che potete vedere in basso insieme a quelli di Joker e Wonder Woman 1984, la major ha offerto uno sguardo piuttosto esteso ai nuovi titoli del mondo DC, tra cui appunto Joker di Todd Phillips con Joaquin Phoenix, Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins e Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) di Cathy Yan, che uscirà lo ricordiamo nel febbraio 2020.

Altri titoli del parco offerte Warner mostrati includono Godzilla vs Kong, DC Super Pets, teaser per Space Jam 2 e Tom & Jerry e alcuni dettagli - senza footage, però - su Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan.

Per il momento non sono disponibili descrizioni dei filmati mostrati, quindi rimanete sintonizzati per prossimi aggiornamenti.

Vi ricordiamo che il cast di Birds of Prey include Margot Robbie, Ali Wong, Ewan McGregor, Rosie Perez e Mary Elizabeth Winstead. Proprio la Winstead ha definito Birds of Prey un film anni '90, divertente e strano. La Robbie ha assicurato che offrirà un punto di vista femminile completamente inedito per il genere cine-comic.

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere come al solito nella sezione dei commenti.