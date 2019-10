Primo divertente trailer e poster ufficiale di Peter Rabbit 2: The Runaway

La Sony Pictrues ha pubblicato in queste ultime ore il primo, divertente trailer ufficiale e anche il primo poster dell'annunciato Peter Rabbit 2: The Runaway, sequel del film di Will Gluck misto live-action e animazione in CGI del 2018 che ha avuto un forte successo soprattutto tra i più giovani.

Il primo film dedicato a Peter Rabbit è stato scritto e diretto da Will Gluck (Easy Girl, Amici di letto) e vedeva nel cast di doppiatori originali anche Margot Robbie, Daisy Ridley, Elizabeth Debicki e Sia, mentre i protagonisti che recitavano in live-action erano Domhnall Gleeson, Rose Byrne e Sam Neill. Come new entry del sequel troveremo anche David Oyelowo, in un ruolo ancora misterioso che però avrà a che fare con il personaggio di Rose Byrne.

Il film, che è uscito nelle sale italiane lo scorso 22 marzo 2018, ha segnato anche la seconda collaborazione tra Gleeson e la Robbie dopo il commovente Vi presento Christopher Robin, dove i due hanno entrambi condiviso il set in carne e ossa.

Will Gluck scrive e dirige questo Peter Rabbit 2: The Runaway, che ha una d’uscita ufficiale fissata per il 7 febbraio 2020 negli Stati Uniti e per il 27 marzo successivo nel Regno Unito, mentre in Italia lo vedremo soltanto il 9 aprile 2020.



