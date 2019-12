Primo poster ufficiale per Odio L'Estate, il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Quanta speranza ripongono i fan di Aldo, Giovanni e Giacomo in questo Odio L'Estate in uscita il prossimo 30 gennaio! Dopo anni di produzioni oggettivamente non all'altezza della fama del trio, i tre amatissimi comici sono in procinto di tornare al cinema con una nuova opera che si spera possa riportarli alla grandezza di un tempo.

Marchio di garanzia dovrebbe essere il ritorno alla regia di quel Massimo Venier di cui tanto si era sentita la mancanza nei lavori del trio comico lungo gli ultimi quindici anni, vale a dire dal post-Tu La Conosci Claudia? (2004)

Il ritorno in scena del regista di Tre Uomini e una Gamba (1997), Così è la Vita (1998) e Chiedimi se Sono Felice (2000) ha inevitabilmente acceso le speranze dei fan, che ora sperano in qualcosa di decisamente più brillante dell'ultimo, deludentissimo Fuga da Reuma Park.

Le potenzialità ci sono, dunque, così come c'è un cast di buon livello: Storti, Poretti e Baglio potranno infatti contare sulla partecipazione di gente del calibro di Michele Placido e Massimo Ranieri e, con loro, di Carlotta Natoli, Maria Di Biase e Lucia Mascino. Il poster appena rilasciato non offre grosse anticipazioni, ma d'altronde la sinossi di Odio L'Estate è già nota da tempo, così come la sua data d'uscita. Le riprese di Odio L'Estate hanno avuto luogo tra luglio e agosto scorso in Puglia.