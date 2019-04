Il poster ufficiale di Joker anticipa il primo teaser in arrivo domani!

Il regista Todd Phillips ha pubblicato su Instagram il primo suggestivo poster ufficiale di Joker, annunciando che il primo teaser trailer del film debutterà nella giornata di domani.

Potete trovare il poster in calce alla notizia.

Il ritorno sul grande schermo del celebre villain di Batman sarà interpretato questa volta da Joaquin Phoenix, il cui personaggio è stato mostrato ben prima dell'uscita di questo poster. Negli ultimi mesi, infatti, lo stesso regista ha condivisa diverse immagini di Arthur Fleck sia nella versione "normale" che in quella da Joker.

Le riprese del film sono concluse ormai da dicembre e non ci resta che vedere il primo filmato ufficiale domani, sempre che non si tratti di un piccolo teaser in attesa del trailer principale. Se è vero che sono arrivate in rete molte foto dal set del film , è vero anche anche la trama principale della pellicola finora è stata tenuta perfettamente sotto segreto.

Joker debutterà nelle sale italiane il prossimo 4 ottobre e molto probabilmente sarà scollegato dall'universo cinematografico DC, nel quale il personaggio è stato interpretato da Jared Leto in Suicide Squad. Visti i recenti film annunciati e il franchise nominato "World of DC" è però difficile capire quali siano le effettive intenzione dello studio in termini di ambientazione.