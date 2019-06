Ecco il poster ufficiale italiano di Midsommar - Il villaggio dei dannati di Ari Aster

Appena quattro giorni fa, la Eagle Pictures deliziava le nostra anime assetate d'orrore e stranezze con il primo trailer ufficiale di Midsommar - Il villaggio dei dannati, secondo film da regista dell'autore dell'applaudito Hereditary di cui oggi è stato diffuso online il poster italiano.

Già il sottotitolo scelto dalla Eagle Pictures non aiuta le atmosfere del film, pensato per essere un horror pagano e differente, con un contrasto d'atmosfere cupa e fotografia accesa davvero impressionante, ma il poster ci mette il carico, tradendo questa sorta di finta anima luminosa dell'horror e soppiantandola con tonalità spente e madide di sangue agli angoli dell'immagine. Ci vendono l'anima del film ma vanno oltre l'immaginario visivo concepito da Aster, baypassando in sostanza l'estetica e la forma per rivelarci il contenuto morale e orrorifico del prodotto. Ci piace? Non troppo. Molto meglio i poster americani di Midsommar, anche più invitanti.



Midsommar - Il villaggio dei dannati racconta di una coppia che viaggia attraverso la Svezia per visitare la città natale di alcuni loro amici in occasione del festival di mezza estate. Ciò che inizia come una vacanze in un rifugio idilliaco tra le colline svedesi si trasforma presto in un terribili incubo pagano in cui i nostri protagonisti si troveranno intrappolati contro la loro stessa volontà.



L'uscita del film è prevista nelle sale italiane il prossimo 25 luglio.