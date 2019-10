Poster ufficiale de Il Primo Natale, nuovo film scritto e diretto da Ficarra e Picone

La Medusa Film ha pubblicato online il primo poster ufficiale dell'annunciato Il Primo Natale, settimo film scritto e diretto dalla coppia composta da Salvo Ficarra e Valentino Picone e atteso nelle sale cinematografiche italiane il prossimo Natale, essendo per altro proprio un lungometraggio a tema.

Sceneggiato anche da Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, Il Primo Natale racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete che si ritrovano catapultati nell'anno 0, pochi giorni prima della nascita di Gesù, in uno strano viaggio nel tempo. Tra gli aridi deserti palestinesi e l'arrivo a Betlemme, i due disfunzionali compagni d'avventura incontreranno molti personaggi, tra cui un inedito Erode interpretato dal grande Massimo Popolizio.



Il teaser trailer de Il Primo Natale è stato pubblicato lo scorso settembre (ve lo riportiamo in calce) e ci ha presentato orientativamente i toni e l'estetica del progetto, mentre il poster condiviso oggi anche dallo stesso Guaglianone via Facebook di mostra i due protagonisti con le mani legate e attaccati alle selle dei cavalli di due guardie di Erode.



Il Primo Natale è atteso nelle sale il prossimo 12 dicembre. Uscirà quasi un mese dopo l'arrivo di un'altra commedia italiana molto particolare, il Sono solo fantasmi di Christian De Sica, una sorta di rifacimento in salsa partenopea di Ghostbusters.