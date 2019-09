Poster, promo e uscita di In The Tall Grass di Netflix, da un racconto di Stephen King

Halloween si avvicina ormai sempre di più, motivo che ha spinto Netflix a rivelare il suo solito catalogo "spaventoso" per la tanto amata ricorrenza che intratterrà i fedelissimi dell'horror e delle sue tante forme per tutto Ottobre, lista in cui spicca, tra tutti, l'adattamento di In The Tall Grass di Vincenzo Natali (Hannibal, Westworld).

Si tratta della trasposizione dell'omonimo racconto di Stephen King e del figlio Joe Hill, distribuito in America in due parti sulla rivista Esquire e arrivato in Italia in libro unico grazie alla Sperling & Kupfer. Del progetto possiamo dunque ammirare oggi un primo poster ufficiale e uno spezzone presente nel promo "Netflix & Chills", che ci presenta tutti i titoli horror in catalogo il prossimo ottobre. Prima di vederli, vi informiamo che il film di Natali racconta di due fratelli in un viaggio cross-country che si addentrano in un vastissimo campo d'erba ai bordi della strada dopo aver sentito delle richieste d'aiuto. Nel cast troviamo Patrick Wilson, Rachel Wilson e Harrison Gilbertson. L'uscita è prevista per il 4 ottobre.



Gli altri titoli sono:



- In the Shadow of the Moon (27 settembre). Ambientato nella Philadelphia del 1988, il film vede protagonista Michael C. Hall nei panni di un detective che indaga su di un serial killer i cui omicidi non sembrano però seguire nessuno schema conosciuto. Nel cast anche Boyd Holbrook.



- Fractured (11 ottobre). Tornato a casa dopo una fine settimana con i suoceri, Ray Monroe (Sam Worthington), uomo di famiglia di buone intenzioni ma sopraffatto dalla vita, raggiunge un'area di sosta con la moglie Joanne e la figlia Peri. La figlia si ferisce e costringe la famiglia a raggiunge un ospedale con un team di medici dalle dubbi intenzioni. Dopo essere uscito per attendere l'esito di alcuni esami, della moglie e della figlia di perde ogni traccia, costringendo Ray a una corsa contro il tempo per scoprire la verità.



- Eli (18 ottobre). La storia di un ragazzo costretto a vivere isolato dal resto del mondo perché afflitto da una misteriosa malattia debilitante. Dopo aver esaurito ogni speranza, i genitori di Eli ripongono tutta la loro fiducia nei metodi di un luminare e della sua casa di cura, dove il ragazzo inizierà un duro trattamento nel mentre dell'arrivo di incubi e ossessioni che gli faranno dubitare delle persone di cui fidarsi. Nel cast troviamo Kelly Reilly, Sadie Sink e Lili Taylor.



- Rattlesnake (25 ottobre). In un viaggio attraverso il paese per cominciare una nuova vita, la madre single Katrina (Carmen Ejogo) e la figlia Clara sono costrette a fermarsi per riparare una gomma. È così che Clara si allontana e viene morsa da un serpente a sonagli, che spinge Katrina ad accettare l'aiuto di una misteriosa donna che cura Clara. Il problema è che come compenso vuole che Katrina uccida uno sconosciuto. Diretto da Zak Hilditch (1922), il film vede nel cast anche Theo Rossi ed Emma Greenweel.