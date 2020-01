Il poster originale di The Avengers è stato modificato coi costumi di Avengers: Endgame

Per celebrare gli originali protagonisti del Marvel Cinematic Universe, l'utente di Reddit con Imperio Avis è tornato indietro fino al poster di The Avengers aggiornandolo con i costumi che i personaggi indossano in Avengers: Endgame.

Come al solito potete visionare l'immagine in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che il prossimo film dei Marvel Studios sarà Black Widow, primo film della Fase 4 del MCU che però sarà ambientato fra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War. La data di uscita è fissata per il mercato italiano al 29 aprile 2020.

Gli altri progetti, che fra la sala cinematografica e la sala casalinga di Disney+ seguiranno il film con Scarlett Johansson, sono Falcon and The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), WandaVision (2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021), What If ...? (estate 2021), Hawkeye (autunno 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021), che chiuderà la Fase 4. Black Panther 2 (6 maggio 2022) dovrebbe aprire la Fase 5, anche se lo studio di Kevin Feige e al lavoro su Captain Marvel 2, Blade, Guardiani della Galassia 3, Ant-Man 3, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

