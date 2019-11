Poster italiano e nuove immagini ufficiali del Richard Jewell di Clint Eastwood

Dopo averci informato qualche giorno fa della data d'uscita italiana dell'attesissimo Richard Jewell di Clint Eastwood (The Mule, Gli Spietati), la Warner Bros. ci regala adesso il poster ufficiale e nuove immagini del film interpretato dal talentuoso Walter Hauser, conosciuto soprattutto per la sua partecipazione ad I, Tonya.

Il film è l'adattamento cinematografico di American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, biografia di una guardia di sicurezza che dopo aver sventato un attentato nel 1996 è stato accusato egli stesso a causa di un articolo pubblicato dall'Atlante Journal Constitution. Nonostante l'assoluzione avvenuta 3 mesi dopo, Jewell è caduta in disgrazie ed è morto all'età di 44 anni a causa di un attacco di cuore.

The Ballad of Richard Jewells, inizialmente in sviluppo alla 20th Century Fox, negli anni ha perso i suoi protagonisti principali - Leonardo DiCaprio e Jonah Hill - per poi essere in seguito acquistato dalla Warner Bros., che ora si occuperà della distribuzione del film. Protagonisti del film sono anche Olivia Wilde, Sam Rockwell e Jon Hamm.

Eastwood torna ancora una volta dietro la macchina da presa dopo il grande successo riscontrato l'anno scorso da Il corriere - The Mule. Per saperne di più di rimandiamo alla nostra recensione di The Mule.



Richard Jewell uscirà nelle sale italiane il prossimo 16 gennaio 2020.