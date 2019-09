Un poster di IT 2 è troppo terrificante per i bambini, genitori si lamentano ufficialmente

A quanto pare la Warner Bros. ha spinto così tanto sul materiale promozionale di IT: Capitolo Due, che adesso potrebbe pentirsene: un gruppo di genitori infatti si è lamentato di un poster particolarmente inquietante sul quale i loro figli hanno malauguratamente posato i propri innocenti occhi.

Lo "scandalo" è scoppiato Brisbane, Australia, dove una madre preoccupata ha detto alla stazione del notiziario locale Queensland 9News: "Ad alcune persone piace andare al cinema horror e questo va bene perché è una loro scelta, e lo capisco, ma di certo noi non abbiamo scelto di vedere questo poster".

L'opera di Muschietti in Australia è classificato MA15+, etichetta che proibisce ai bambini di età inferiore ai 15 anni di vedere un film senza essere accompagnati dai genitori. Secondo la denuncia, la pubblicità per film MA15+ dovrebbe essere limitata o addirittura vietata nelle aree frequentate dai bambini.

Ad Standards, società che gestisce l'affissione di locandine verso la quale la lamentela dei genitori è stata indirizzata, ha affermato che non i cartelloni pubblicitari non saranno rimossi dato che non presentano alcun tipo di contenuto esplicito: il poster incriminato, a quanto pare, mostra esclusivamente un primo piano di Pennywise.

La dichiarazione ufficiale di Ad Standards afferma che "generalmente non abbiamo alcun tipo di giurisdizione sul posizionamento o sui tempi delle pubblicità, tranne quando entrano in gioco fattori come l'uso di linguaggio scurrile, sesso o nudità".

I genitori per non si arrendono: "Li ha spaventati a morte", ha dichiarato una delle madri di Brisbane, Kellie, parlando con 9News dell'effetto dei cartelloni pubblicitari sui bambini. Perfino la figlia di Kellie, Piper, ha testimoniato al notiziario: "Sono davvero spaventata perché è difficile andare a letto quando hai in mente una foto così spaventosa. Prima di andare a letto, devo controllare l'intera stanza. E quando finalmente vado a letto mi sveglio per colpa degli incubi".

IT: Capitolo 2 arriverà in Italia da domani 5 settembre. Per approfondimenti relativamente più seri, gustatevi la nostra recensione in anteprima di IT 2 e una nuova featurette con Andy Muschietti e Stephen King.