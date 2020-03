Il poster internazionale Scoob rivela una prima occhiata alla nuova versione di Caveman

Scoob, il nuovo film d'animazione di Warner Bros., includerà molti personaggi classici di Hanna-Barbera e un nuovo poster internazionale appena pubblicato ha rivelato la versione ridisegnata dell'amato capitano Caveman!

Vi ricordiamo che il film è un prequel della serie animata Scooby-Doo! Dove sei tu? e racconta di come l'iconico alano fifone Scooby si sia incontrato con Shaggy, destinato a diventare il suo migliore amico. La storia inoltre ci mostrerà come i due si siano poi uniti al resto dei componenti del gruppo di investigatori della Mystery Inc., ovvero il trio composto da Fred, Velma e Daphne. Nella loro primissima avventura, la banda dovrà scoprire l'identità di chi vuole liberare il cane Cerberus nel mondo, scatenando una vera e propria apocalisse canina.

Le voci dei personaggi di Scoob includono un nutrito gruppo di attori che va da Ken Jeong ad Amanda Seyfried, passando per Mark Whalberg, Zac Efron, Kiersey Clemons e Frank Welker. Il film d'animazione, inizialmente previsto per il 14 maggio, come tanti altri ha perso la sua data di uscita a causa della pandemia di Coronavirus, ma chissà che anche in questo caso non si finirà con l'optare per una distribuzione on demand.

