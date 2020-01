Un poster fatto interamente di cannabis per The Gentlmen di Guy Ritchie

Di pubblicità sui generis ne abbiamo viste tante nel corso degli anni, nel cinema come in tanti ambienti: la ricerca del colpo ad effetto è pane di tutti i giorni per chi lavora nell'ambiente e si trova a dover promuovere un film. Colpo ad effetto che potrebbe essere riuscito alla produzione di The Gentlemen, il nuovo film di Guy Ritchie.

La STXfilms ha infatti commissionato all'artista Jesushands (al secolo Zach Fernandez) un'opera alquanto singolare: si tratta di un poster del film con Matthew McConaughey e Hugh Grant fatto interamente di cannabis!

La scelta non è casuale: Jesushands ha infatti recentemente messo in commercio un proprio marchio di cannabis legale (Hollyweed by Jesushands), già protagonista di varie installazioni artistiche di Fernandez stesso (il nome stesso del marchio di cannabis in questione deriva d'altronde da un'opera dell'artista rappresentante, appunto, l'iconica scritta di Hollywood con la vocale alterata).

Nell'opera, oltre al titolo del film, sono dunque ben visibili i volti dei protagonisti principali di The Gentlemen, con i già citati McConaughey e Grant in primo piano. Proprio McConaughey ha parlato nei giorni scorsi del processo di lavorazione del film, definendo frustrante l'esperienza sul set di The Gentlemen. L'attore è anche protagonista di una clip di The Gentlemen rilasciata alcuni giorni fa.