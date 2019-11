Niente intimorisce come il rosa: le Birds of Prey al completo nel nuovo poster

Le Birds of Prey stanno arrivando e nel nuovo poster ci sono proprio tutte, più minacciose che mai: siete sicuri di voler uscire di casa stasera?

Nel "poster di gruppo" di Birds of Prey (And The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) troviamo schierate di fianco ad Harley Quinn (Margot Robbie) le altre fondatrici della gang tutta al femminile: la Cacciatrice ( Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) e la detective Renee Montoya (Rosie Perez).

Nel cast ci saranno anche Ewan McGregor e Chris Messina, rispettivamente nei ruoli di Maschera Nera e Victor Zsasz, e secondo l'interprete di Obi-Wan Kenobi il suo personaggio è perfettamente contestualizzato nell'era Trump.

Il film prodotto dalla Warner Bros. si ricollegherà al precedente Suicide Squad introducendo al contempo anche altri personaggi del DC Extended Universe e la sceneggiatrice Christina Hodson è rimasta folgorata dal personaggio di Harley:

"Me ne sono innamorata follemente. Mi ha fatta ridere, ma anche piangere... ha una profondità emozionale esattamente all'opposto della sua abbagliante, sorridente e superficiale esteriorità. Persino nei fumetti agisce al contrario di quello che è il suo stato d'animo: quando è felice compie azioni malvagie, quando è triste mostra il suo lato benevolo. È proprio questo che la rende interessante, perché molte persone si comportano nello stesso modo."

Per la sceneggiatrice, Harley è un personaggio tutto fuorché banale e forse dare un sguardo alla sinossi di Birds of Prey vi farà capire il perché. Harley Quinn e la sua gang debutteranno nelle sale il 7 febbraio 2020, dopodiché dovremo aspettare The Suicide Squad, previsto per il 6 agosto 2021, per rivedere il lato oscuro del DC Universe.