Poster di Avengers: Infinity War, variazioni sul tema, starring Occhio di Falco!

Finalmente abbiamo potuto dare un'occhiata a un altro pezzetto dicon il trailer che è stato rilasciato pochi giorni fa dai Marvel Studios. Oltre al video promo, gli Studios hanno anche pubblicato un nuovo poster ufficiale e, indovinate un po'? Mancava Occhio di Falco. Ma non disperate, ci hanno pensato i fan!

Come dice un antico detto "Chi fa da sé fa per tre!" E visto che i Marvel Studios ci stanno nascondendo Jeremy Renner nelle vesti di Occhio di Falco in Avengers: Infinity War (non lo si è visto praticamente da nessuna parte), i fan hanno pensato di spendere tempo, energie e creatività per dare sfogo alla mancanza dell'amato arciere mancino!

Potete dare un'occhiata ai vari "aggiustamenti" che sono stati fatti dagli utenti social, tra i quali spicca il prezzemolino delle fan art, l'artista visuale specializzato nelle creazioni digitali BossLogic.

Diteci cosa pensate di questi divertenti poster nei commenti qui sotto. Dopo la Porg mania, è tempo di Tutto-Hawkeye!

I tweet che mostrano le locandine, recitano, rispettivamente:



"euge

@eugechicle

sistemato #AvengersInfinityWar #Hawkeye

Daniel Benneworth-Gray

✔

@gray

No, davvero, che cosa ha fatto Jeremy Renner?



Philip Kennedy

@philipkennedy

Penso che questo sia un poster enorme, gigantesco, del quale abbiamo visto solamente la parte di sopra, manca quella di sotto.



BossLogic

✔

@Bosslogic

Non ti preoccupare fratello @renner4real ci siamo noi #hawkeye #infinitywar @Avengers @MarvelStudios"

In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.