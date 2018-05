Poste in gioco più alte in Avengers 4, alcuni personaggi avranno un ruolo più ampio

Mentre Avengers: Infinity War si conferma un successo senza precedenti al box-office mondiale, i fan ed il pubblico di tutto il mondo si chiedono cosa accadrà nel successivo episodio, Avengers 4, in arrivo a maggio 2019.

Se in Avengers: Infinity War la posta in gioco è stata alta, in Avengers 4 lo sarà ancora di più! Lo svelano i fratelli Russo nel corso di una nuova intervista esclusiva: "Ci impegniamo molto quando si parla di poste in gioco. Certo stiamo parlando di un mondo fantastico e possono accadere delle cose notevoli... ma ad un prezzo molto alto. Per noi dovranno esserci sempre delle poste in gioco e queste sono aumentate di pellicola in pellicola. E diventeranno ancora più enormi in Avengers 4. Dovete solo aspettare".

Intanto gli sceneggiatori, Christopher Markus & Stephen McFeely, hanno confermato che alcuni personaggi rimasti un po' in secondo piano nel primo episodio avranno più spazio nel quarto: "Quando vedete la pellicola, alcuni di questi personaggi restano un po' indietro. Scrivendoli entrambi ci siamo resi conto che alcuni di loro avevano molte più potenzialità, in termini di storia, nel successivo. Ad esempio ci sono meno Steve Rogers e Natasha Romanoff di quanto vi aspettavate in Infinity War. Non c'era molto da esplorare per loro in questo, ma magari nel successivo ci sarà più spazio".

Tra i personaggi che avranno più spazio Occhio di falco, Captain Marvel e Ant-Man: "Quando arriverà il prossimo anno, tutto diventerà molto più chiaro. Ant-Man richiedeva una determinata cosa, infatti c'è un film in uscita a luglio. E poi Captain Marvel, sicuramente".