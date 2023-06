Postcards from Earth, il cinema immersivo di Darren Aronofsky è in arrivo!

"...un viaggio in profondità nel nostro futuro mentre i nostri discendenti riflettono sulla nostra casa condivisa...[...] per essere il più efficace possibile per comunicare il messaggio che volevamo trasmettere in modo emotivo, quindi riguarda meno il genere che l'esperienza del pubblico".

Così ha definito Aronofsky (regista di The Whale, film che ha segnato la Brenaissance) il suo ultimo e nuovissimo progetto: Postcards from Earth.

Esso sarà un'esperienza sci-fi che debutterà ad Ottobre a The Sphere (Las Vegas). In una recente intervista il regista ha fornito diverse informazioni sulla sua nuova opera.

Per questo nuovo progetto, The Sphere utilizzerà un nuovo sistema di riprese sviluppato presso Sphere Studios: Big Sky. Il regista ha largamente parlato delle estreme potenzialità del mezzo: "... è incredibilmente ad alta risoluzione con un enorme campo visivo... [...] l[e potenzialità sono] positive per ovvi motivi".

Questa tecnologia "... offre anche innumerevoli sfide. Come qualsiasi cosa, ci sono alcune cose con cui Sphere funziona particolarmente bene e altre che presentano nuovi problemi da risolvere. Man mano che artisti diversi ci giocano, sono sicuro che troveranno modi innovativi per usarlo e influenzare il pubblico in modi diversi". ...solo di recente hanno capito come scattare con obiettivi macro e abbiamo filmato una mantide religiosa che riposa su un ramo. Immagina cosa potrebbe mi sento come quando lo presentiamo alto 20 piani.

