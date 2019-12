La post-produzione di Wonder Woman 1984 sono già finiti. Il film è completo

Posizione insolita e in parte preoccupante, quella in cui si trova attualmente l'attesissimo Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, perché a quanto pare tutti i lavori di post-produzione del film sarebbe già conclusi da settimane, rendendo in pratica completo e ultimato il cinecomic in uscita tra ben sei mesi.

Una notizia curiosa data dalla stessa regista durante un'intervista con Collider nella cornice del CCXP di San Paolo, in Brasile, evento terminato circa due settimane fa. Curiosa perché per questo genere di progetti studio, ad alto budget e mainstream, la post-produzione si conclude al massimo un mese prima dell'uscita nelle sale, come ad esempio è stato per il recente Star Wars: L'ascesa di Skywalker. Sicuramente non sei mesi prima.



La Jenkins ha invece dichiarato: "Il film è completo. Abbiamo finito. E proprio perché non uscirà ancora per diversi mesi, mi ritrovo per la prima volta in una posizione interessante nella mia carriera, dove posso chiedere di poter armeggiare con alcune sequenze e altro. Il film è però tecnicamente finito". La regista ha anche spiegato che proprio a causa di questo anticipo sta valutando se aggiungere qualcosa al film, "sedendosi in sala di montaggio per capire come costruire ritmo, azione e narrazione al meglio". Trova questa opportunità "davvero incredibile".



Curiosamente, il film sarebbe dovuto uscire questa estate, poi rimandato di un anno. Per alcuni c'entrerebbero dei test screening non andati molto bene, che hanno costretto la Jenkins a sistemare alcune cose in sala di montaggio. Detto questo, il fatto che aver già concluso il lavoro tecnico è - come suggerisce proprio la regista - un'opportunità unica per valutare se agire o meno in diverse scelte revisionabili.



Di tempo ce n'è una marea, dato che Wonder Woman 1984 uscirà al cinema il 5 giugno 2020. Vi lasciamo al primo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984.