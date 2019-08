Un post annuncia un nuovo progetto per Dolph Lundgren e Sylvester Stallone?

Dolph Lundgren e Sylvester Stallone hanno lavorato insieme in diverse occasioni, a partire da Rocky IV nel 1985. Più recentemente, sono apparsi in Creed II e in tutti e tre i film del franchise I mercenari. I fan attendono il quarto capitolo ormai da cinque anni, ma non si hanno notizie ufficiali.

Nei giorni scorsi, però, un barlume di speranza è tornato ad accendersi. L'attore che interpreta Ivan Drago ha postato sul suo profilo Instagram una foto che sembrerebbe accreditare l'ipotesi di una reunion con Stallone. L'immagine mostra infatti una vecchia foto di scena dei due che si allenano ai pesi, e la didascalia recita: "Sembra che questi due gentiluomini possano tornare a lavorare insieme."

A questo punto sono in molti a sperare che si tratti di Creed III o de I mercenari 4. La foto, inutile dirlo, ha avuto molti commenti.

"Datemi di nuovo I mercenari, mi manca vedervi sul grande schermo" ha scritto ad esempio @lee_brodrick.

"Sì, non vedo l'ora" ha aggiunto @paolo_the_viking_bladerunner.

In attesa di scoprire di cosa si tratta, i fan potranno presto vedere Sylvester Stallone in Rambo V: Last blood (qui il trailer ufficiale). Il film sarà nei cinema italiani a settembre e l'attore ha recentemente anticipato cosa possono aspettarsi gli spettatori. "Succederanno cose brutte. Molte persone si faranno male. Ci sarà una vendetta" ha detto. Sulla differenza tra Rambo e Rocky, Stallone ha invece spiegato: "Rambo si occupa del lato oscuro insito nella natura della maggior parte delle persone. Rocky è diverso, è più ottimista."