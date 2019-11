Fast & Furious 9 e Hobbs e Shaw: è possibile un collegamento tra i due film?

Il nuovo capitolo del franchise Fast & Furious è alle porte e dopo aver visto lo spin-off Hobbes e Shaw uscito lo scorso luglio molti fan si stanno chiedendo: i die filoni s'incontreranno ad un certo punto? Il nono capitolo getterà le basi per questo cross-over?

Secondo il regista di Hobbes e Shaw David Leitch, il futuro della saga è ancora incerto: "Ci sono sicuramente alcuni scenari che potrebbero essere esplorati, ma tutto dipenderà da come gli Studios vorranno portare avanti il progetto. Ho fatto del mio meglio per rendere 'Hobbes e Shaw' autosufficiente ... Il mondo è la loro ostrica, quindi gli auguro di esplorarlo il più possibile."

Per Leitch sembra quindi improbabile vedere Vin Diesel, Dwayne Johnson e Tyrese Gibson nella stessa pellicola, almeno in tempi brevi, ma questa scelta potrebbe essere dettata anche dai dissapori che intercorrono nel trio di attori. Ad oggi, non sappiamo se in Fast & Furious 9 ci sarà qualche riferimento allo spin-off, ma sappiamo per certo che Jason Statham e Dwayne Johnson non saranno nella pellicola.

Fast & Furious 9 arriverà in Italia il 21 maggio 2020 e, se per per John Cena le riprese sono terminate da poco, resta ancora molto da fare per la rapper Cardi B da poco aggiuntasi nel cast e persino Keanu Reeves sarebbe in trattativa con gli Universal Studios.