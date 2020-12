Dove posso vedere Matrix? Guida allo streaming per la saga con Keanu Reeve

Mentre procedono le riprese dell'attesissimo Matrix 4, nuovo capitolo della saga cinematografica diretto da Lana Wachowski e in uscita nel 2021, torniamo a parlare dei primi tre film di quella che doveva essere inizialmente una Trilogia, trasformatasi poi quasi improvvisamente lo scorso anno in un franchise più esteso.

Il primo Matrix della sorelle Wachowski uscì nelle sale nel 1999, seguito poi da Matrix Reloaded e Matrix Revolutions nel 2003. I lungometraggi con protagonisti Keanu Reeves e Laurence Fishburne sono considerati dei veri e propri cult della fantascienza cinematografica, visti e rivisti da più di due generazioni di cinefili appassionati e casul viewers.



Ma nell'era dello streaming, dov'è possibile vedere i tre film in abbonamento? Ebbene, al momento non è possibile visionarli né su Netflix né su Amazon Prime Video o Now TV. Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions sono infatti disponibili alla visione in streaming solo ed esclusivamente su Infinity, anche se in futuro potrebbero approdare in altre piattaforme.



È comunque possibile noleggiarli tramite i principiali servizi digitali come Timvision, Rakuten TV, Google Play o Chili. Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo a l'anno in cui si svolge Matrix e al nostro speciale dedicato al cyberpunk nella trilogia di Matrix.



