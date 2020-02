Una delle possibili vittime dell'Enigmista nella nuova immagine leaked di The Batman?

Sin dal primo camera test di Robert Pattinson nei panni di Batman, approdato online direttamente grazie a Matt Reeves che voleva sancire così l'inizio della fase di riprese "in costume", sono approdate in rete tantissime immagini dedicate al costume del protagonista, mettendo da parte l'intero contorno.

È però adesso grazie al topic di Reddit proprio relativo all'attesissimo reboot del personaggio DC che potremmo forse (necessario sottolinearlo) una prima occhiata a una delle vittime dell'Enigmista, che ricordiamo nel film di Reeves sarà interpretato dal bravissimo Paul Dano, accompagnato da altri villain storici come Il Pinguino (Colin Farrell) e da Carmine Falcone (John Turturro).



Nell'immagine, che non ha conferme né indicazioni che possono rimandare direttamente alle riprese del film, vediamo un uomo con la testa completamente avvolta da un cappuccio bianco che riporta una scritta in rosso sangue. La frase non si legge bene a causa della versione in bassa definizione dell'immagine e del riflesso, ma termina con un "... be lies". La presunta vittima è poggiata su di una poltrona marrone da ufficio, di quelle in voga negli anni '70.



Vi ricordiamo che The Batman vede nel cast anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman e che uscirà nelle sale cinematografiche il 25 giugno 2021.