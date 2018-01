Possibili prime reazioni a Solo: A Star Wars Story

C'è molta curiosità intorno al nuovo spin-off del franchise di Solo: A Star Wars Story , che ora porta la regia di, dopo il licenziamento in corsa dei suoi due registi, il duo

Molta curiosità - vero - ma anche tanta preoccupazione da parte dei fan del franchise che, invece, temono il peggio ed una pellicola non all'altezza delle aspettative. I continui rumor insoddisfacenti, voci di corridoio che vogliono delle riprese aggiuntive ordinate direttamente dalla Lucasfilm, nemmeno uno straccio di trailer nonostante l'uscita fissata per maggio, non fanno altro che alimentare tutta la preoccupazione degli appassionati di Star Wars.

Ora quegli stessi appassionati potranno tirare - almeno potenzialmente - un sospiro di sollievo. A quanto pare, la Walt Disney Pictures ha mostrato alcune sequenze in anteprime di Solo: A Star Wars Story a Munich e chi era presente ne ha fornito una brevissima 'recensione' positiva. L'utente in questione scrive: "Ho visto uno sneak peek di Solo: A Star Wars Story e quel che posso dirvi è che è quello che ho visto è molto buono! (niente ancora riguardo la storia, però) Alden Ehrenreich è straordinario nei panni di Han Solo, cosi come Donald Glover come Lando, Emilia Clarke e Woody Harrelson sembrano incredibili e certamente il tutto ha un feel alla Star Wars. Sembra che questo possa essere la pellicola 'fan-service' che molti fan volevano da Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Non vedo l'ora di vedere un trailer, esce tra 4 mesi! Oh mio Dio!".