Possibile reunion degli Avengers al San Diego Comic-Con?

Il San Diego Comic-Con è dietro l'angolo e per i fan di Avengers: Endgame e del Marvel Cinematic Universe ci sono alcuni eventi interessanti che si svolgeranno alla convention, in particolare l'incontro con i registi Anthony e Joe Russo il prossimo 19 luglio. Al panel i Russo parleranno di Endgame mentre alcune voci stanno circolando in queste ore.

Si tratta di alcuni rumors che vorrebbero una reunion degli Avengers nel corso dell'evento. Secondo Deadline ci sono state diverse chiacchiere per quanto concerne una presenza dei Vendicatori al San Diego Comic-Con.

Le voci raccontano che tutto questo potrebbe accadere durante il panel dei Russo di venerdì 19 o nella serata di sabato 20 luglio.

Una reunion organizzata per il San Diego Comic-Con sarebbe molto significativo, visto che Avengers: Endgame ha visto la fine del team nella composizione sinora amata e conosciuta dai fan, dopo il sacrificio di Vedova Nera e Iron Man, con Steve Rogers che passa il testimone da Captain America a Sam Wilson.



Il team si era presentato al completo nel corso del San Diego Comic-Con del 2010 e ora una nuova reunion sarebbe molto significativa. Per il momento si tratta soltanto di voci. Al Comic-Con dovrebbe esserci Kevin Feige per parlare della prossima serie di film della Marvel, con i fan speranzosi di un'inclusione di Vedova Nera, The Eternals e Shang-Chi.

Considerando la D23 Expo della Disney in arrivo ad agosto, è chiaro che un aggiornamento sui prossimi progetti al Comic-Con è molto atteso. Nel frattempo Endgame dista 25milioni da Avatar e dalla vetta dei film con il maggior incasso nella storia del cinema.

Le possibilità più concrete di ciò che Marvel mostrerà al Comic-Con vanno sempre più delineandosi nel corso delle settimane e dei giorni, in avvicinamento all'evento di San Diego.