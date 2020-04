È possibile che Captain Marvel 2 introduca i Fantastici 4 nel MCU?

È un rumor grande quanto una casa, ma la notizia ci suscita comunque delle interessanti suggestioni: è possibile che Captain Marvel 2 introduca niente meno che i Fantastici 4 nel Marvel Cinematic Universe? Cerchiamo di capire le potenzialità di questo sodalizio.

Partiamo da un presupposto: a lanciare il presunto rumor è una fonte che non sempre ci prende benissimo. We Got This Covered afferma, questa volta, che la misteriosa fonte di questa indiscrezione è la stessa che, nelle scorse settimane, ha lanciato il ritorno di Ahsoka Tano in The Mandalorian 2 e la presenza dei Guardiani della Galassia in Thor: Love & Thunder.

Lungi da noi affermare la veridicità di questa voce, che va presa con le pinze. Ma vogliamo ragionare sulle possibilità di uno scenario del genere, perché a nostro parere Captain Marvel 2 sarebbe il film perfetto per introdurre i Fantastici 4 nell'universo cinematografico Marvel guidato da Kevin Feige.

Tanto per iniziare, sappiamo che la famiglia più celebre dell'universo Marvel è composta da scienziati ed astronauti. Con Thor ormai lontano dai lidi terrestri e i Guardiani della Galassia, insieme a lui, sempre più coinvolti in affari di livello spaziale, Captain Marvel di Brie Larson è attualmente l'unico eroe del MCU a rappresentare un vero e proprio anello di congiunzione tra l'umanità e la sponda cosmica dei Marvel Studios.

Gli stessi Fantastici 4, d'altronde, acquistano i loro poteri durante una crociata nello spazio, in seguito alla quale vengono investiti da una tempesta di raggi cosmici. Sappiamo che Feige è attualmente al lavoro sulla direzione creativa delle nuove acquisizioni Fox, tra cui F4 e X-Men, e non è escluso che le origini dello storico quartetto possano ricevere qualche ritocco, così da inserirli canonicamente e con facilità nei meccanismi narrativi del MCU.

Tra l'altro, fatta eccezione per i Guardiani della Galassia, gran parte dei nuovi innesti degli Avengers hanno debuttato in pellicole in cui non figurano come protagonisti diretti. Basti pensare a Nick Fury nel primo Iron Man, o persino a Tony Stark ne L'incredibile Hulk, senza contare Wanda e suo fratello in The Winter Soldier o il riferimento alla stessa Captain Marvel nel finale post-credit di Infinity War.

Voi che ne pensate? I Fantastici 4 troveranno spazio in uno dei finali segreti della Fase 4?