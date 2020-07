Possessor: un trailer disturbante ci presenta il nuovo film del figlio di David Cronenberg

Presentato in anteprima mondiale lo scorso gennaio all'interno della cornice del Sundance Film Festival 2020, il disturbante e affascinante Possessor di Brandon Cronenberg si mostra finalmente grazie a NEON in un primo, macabro e intrigante trailer ufficiale che ne rivela l'anima tanto gore quanto sci-fi.

Il secondo film del regista di Antiviral e figlio del più noto David Cornenberg torna in sala con un thriller fantascientifico di grande potenza visiva dedicato all'assassina su commissione per elite e corporazioni Tasya Vos. Sfruttando una futuristica tecnologia d'impiantistica cerebrale, Vos è in grado di prendere il controllo del corpo di altre persone per portare a termine i suoi omicidi di alto profilo. Mentre cerca di completare l'ultimo e difficile incarico, studiandolo sempre più a fondo, la donna resta però intrappolata in un mente astuta e combattiva che tenta in tutti i modi di cancellarla dall'esistenza.



Possessor è composto da un bellissimo cast formato da Andrea Riseborough nei panni della protagonista, Jennifer Jason Leigh, Sean Bean, Tuppence Middleton, Christopher Abbott e Rachel Crawford, per un'uscita prevista nelle sale americane entro la fine dell'anno, a data ancora da destinarsi.



Per capire lo stile di Brandon Cronenberg, vi lasciamo a un trailer di Antiviral, suo esordio alla regia. Diciamo che affermare che ha preso tutto dal padre è davvero un eufemismo. Fateci sapere cosa ne pensate.