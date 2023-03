Possession, Sam Neill svela le violenze sul set: 'Ho rischiato l'esaurimento nervoso'

Dopo che Sam Neill ha ricordato la richiesta di Żuławski per Possession come "la cosa più angosciante", l'attore di Jurassic World - Il dominio e Thor: Love and Thunder è tornato a parlare della celebre pellicola thriller del 1981, e in particolare degli abusi subìti.

"[Żuławski] non mi piaceva molto" ha affermato, riferendosi al regista della pellicola. "Quello che vedeva come una forma di direzione in realtà era semplice bullismo. Ma aveva una visione personale, era un vero e proprio cineasta. E attori di questo calibro sono rari. Żuławski chiedeva più di quanto un attore potesse offrire, e c'erano momenti in cui urlava, urlava contro [la co-protagonista Isabelle Adjani]. Assistere a scenate del genere era davvero angosciante".

Ha poi continuato: "A volte pensi di non riuscire a diventare più stressato di quanto non lo fossi in passato, ma ti sbagli. Dovevi triplicare la dose. Al giorno d'oggi, poi, dubito che te la caveresti. Ma con Żuławski avresti fatto quello che voleva lui. E se può sembrare una dinamica di abusi – e in un certo senso lo era... be', si trattava di qualcosa di più grande. Credevamo nella sua visione artistica e desideravamo realizzare il progetto tutti insieme, di qualunque cosa si trattasse".

A un certo punto, Neill è stato addirittura costretto dal regista a schiaffeggiare Adjani: "Ho detto: 'Guarda, Andrzej, devo rifiutare. Non posso farlo. Non puoi chiedermi di farlo. Non ho mai alzato la mano contro un altro essere umano, quindi... no, mi spiace. Non richiedermelo un'altra volta perché non lo farò. Dopodiché, Adjani è venuto da me e ha detto: 'Sam, devi farlo. Devi'. HO risposto: 'Per favore, Isabelle, non chiedermelo'. Allora lui ha ripetuto: 'Devi farlo'. E così l'ho fatto. È stata l'esperienza più angosciante della mia carriera di attore". Come se non bastasse, "ci sono state delle vittime. Isabelle ha avuto un forte esaurimento nervoso al termine delle riprese"; e lui stesso crede di "essere appena sfuggito da quel film con la sanità mentale intatta".

Un racconto decisamente crudo, che getta cattiva luce sul regista. E scene così deplorevoli si verificano anche sul territorio italiano, purtroppo: Anna Mazzamauro ha raccontato di essere stata picchiata sul set di Poveri ma ricchi.