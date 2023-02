Possession, Sam Neill ricorda la richiesta di Żuławski:'È stata la cosa più angosciante'

Intervistato da The Independent, Sam Neill ha ricordato la traumatica lavorazione di Possession, film del 1981 diretto da Andrzej Żuławski e interpretato al fianco di Isabelle Adjani. La star di Jurassic Park ha sottolineato alcuni passaggi complicati della produzione, a causa delle richieste del regista polacco.

"Era un periodo fottutamente surreale, eravamo a Berlino, nel pieno della Guerra Fredda. È stato bizzarro" ha esordito Sam Neill, che non ha risparmiato critiche nei confronti dell'approccio di Żuławski, definito "un genio ma folle".



"Chiedeva molto di più di quanto potessi dare. Ha chiesto molto di più di quanto dovrebbe fare un regista" ha confessato Neill. Una delle richieste più discusse fu quella di schiaffeggiare Isabelle Adjani.



"Dissi 'Guarda, Andrzej, devo dire di no. Non posso farlo. Non puoi chiedermelo. Non ho mai alzato le mani ad un altro essere umano e devo dire di no. Per favore, non chiedermelo. Non lo farò'. Poi Adjani venne da me e disse 'Sam, devi farlo. Devi farlo'. Dissi 'Per favore, Isabelle, non chiedermelo'. Lei disse 'Devi farlo'. Devo dire che è stata la cosa più angosciante che abbia mai dovuto fare in un film" ha dichiarato l'attore, che lo scorso anno confessò di non essere stato inizialmente convinto di tornare in Jurassic World, e riprendere il ruolo di Alan Grant, che lo ha reso famoso nel mondo, nell'ultimo capitolo Il dominio.



La critica di Sam Neill a Żuławski prosegue nell'intervista:"Ci sono state delle vittime. Com'è noto, Isabelle ha avuto un esaurimento nervoso alla fine".

Isabelle Adjani - che di recente ha recitato in un film di François Ozon, Peter von Kant - soffrì di stress post-traumatico dopo le riprese e parlò in questi termini di Possession, definendolo 'pornografia psicologica':"Possession è il tipo di film che puoi fare quando sei giovane. Żuławski è un regista che ti fa sprofondare nel suo mondo di oscurità e nei suoi demoni. Va bene quando sei giovane perché sei entusiasta di andarci. I suoi film sono speciali ma si concentrano totalmente sulle donne, come se fossero gigli. È stato un film piuttosto straordinario da fare ma mi sono ferita, dentro e fuori. È stato emozionante farlo. Non c'erano ossa rotte ma mi chiedevo 'Come e perché l'ho fatto?'. Non credo che nessun'altra attrice abbia mai fatto due film con lui".



Ambientato a Berlino, Possession racconta la storia di Mark (Sam Neill), marito nel pieno di una crisi matrimoniale con Anna (Isabelle Adjani) che lo tradisce con Heinrich (Heinz Bennent). Un giorno Mark incontra Helen (Adjani), maestra del figlio e copia della moglie. A quel punto l'uomo scoprirà che i segreti della consorte sono molto più cupi di quanto avesse previsto.