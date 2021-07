Possession: L'Appartamento del Diavolo, ci sono oscure presenze nella nuova clip esclusiva

Cosa potrà mai andar male quando la famiglia protagonista di un film horror trasloca in una nuova casa? Spoiler: molte, moltissime cose. Possession: L'Appartamento del Diavolo va quindi ad inserirsi in un filone piuttosto prolifico e familiare ai fan dell'horror, come dimostra la nuova clip che vi presentiamo in esclusiva.

Nel dettaglio, Possession: L'Appartamento del Diavolo ci narra la storia della famiglia Olmedo, fresca di trasloco in città in cerca di un futuro migliore dopo aver fatto tanti sacrifici per acquistare una nuova casa. Le speranze di cambiare vita, però, si tramutano in un incubo: rispettando i classici stilemi del genere, infatti, la nuova dimora si rivelerà infestata da presenze ben poco rassicuranti.

Presenze che possiamo intravedere in questa breve clip, durante la quale vediamo la protagonista Amparo avvicinarsi ad una tenda dietro la quale un'ombra la attende ben poco rassicurante: la nostra spera si tratti del piccolo Rafael, ma è prevedibilmente un essere di tutt'altra natura quello che la donna troverà una volta scostata la tenda.

Possession: L'Appartamento del Diavolo conta sulla regia di Albert Pintó e sulle performance di Begona Vargas, Ivan Marcos, Bea Segura, Ivan Renedo e Sergio Castellano. Per gli amanti del brivido casalingo, intanto, ecco alcuni film horror da recuperare su Amazon Prime Video prima di fiondarvi in sala per il nuovo arrivato del genere.