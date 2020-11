Il Lato Positivo, cosa vuol dire il titolo originale del film con Jennifer Lawrence?

Il Lato Positivo è il titolo con cui conosciamo il film che nel 2012 consacrò definitivamente Jennifer Lawrence nell'Olimpo delle star hollywoodiane (con l'Oscar vinto nel 2013 per la sua interpretazione a sancirne la definitiva ascesa). Lawrence a parte, però, concentriamoci sul film e andiamo alla scoperta del suo titolo originale.

Il Lato Positivo è infatti conosciuto nei Paesi anglofoni come Silver Linings Playbook, titolo difficile da tradurre in maniera letterale e quindi adattato in più modi diversi, diventando ad esempio Giochi del Destino in Sud America, Guida per la Felicità Definitiva in Portogallo o Terapia di Felicità in Francia.

Il suo titolo originale si basa infatti su un modo di dire difficile da tradurre letteralmente: Silver Linings fa infatti riferimento alla frase "every cloud has a silver lining", letteralmente "ogni nuvola è rivestita d'argento", espressione utilizzata per la prima volta da John Milton in Comus e simile, per significato, al più comune "look on the bright side", ovvero "guarda il lato positivo", appunto.

Il playbook è invece solitamente una lista di strategie da attuare per perseguire un obbiettivo: nella sua interezza, dunque, il titolo diventa qualcosa di simile a "guida al rivestimento d'argento" o, più semplicemente, "guida per guardare il lato positivo". Possiamo quindi asserire senza troppi dubbi che l'adattamento italiano abbia centrato lo spirito del titolo originale, non trovate? Per saperne di più, intanto, qui trovate il finale alternativo de Il Lato Positivo pensato da David O. Russel.