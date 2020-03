Il consulente medico di Contagion positivo al Coronavirus: 'Siamo tutti a rischio'

Contagion, il film di Steven Soderberg uscito nel 2011 che racconta di una pericolosa epidemia su scala mondiale, è tronato nelle classifiche dei film più visti per via dell'emergenza sanitaria, e ora il consulente medico della pellicola è risultato positivo al Coronavirus.

Ospite al programma Lou Dobbs Tonight (rigorosamente tramite webcam), il Dottor W. Ian Lipkin ha così approfittato della vetrina per lanciare un importante messaggio al popolo americano, attualmente diviso tra stati in pieno lockdown (come la California e New York) e altri che stanno applicando contromisure più lievi.

"Se può colpire me, può colpire chiunque. Questo è il messaggio che voglio trasmettere" ha detto il Lipkin in diretta sui canali di Fox, rivelando che sta affrontando i sintomi della malattia. A vedere le immagini il medico potrebbe sembrare piuttosto in forma, ma è stato lui stesso a confermare che in realtà sta passando una situazione "infelice".

Nelle scorse settimane ha commentato la questione anche Scott Z. Burn, sceneggiatore del film di Soderbergh e regista del recente The Report, il quale ha evidenziato anche i problemi legati alla disinformazione sull'emergenza Coronavirus.

A proposito della pandemia, mentre le sale italiane e americane sono in piena chiusura e non è ancora chiaro quando potranno ripartire, alcuni cinema della Cina si stanno preparando alla riapertura.